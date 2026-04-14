التعادل السلبي يحسم مباراة الجونة و مودرن سبورت

انتهت مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول اصابه الحكم مصطفى الشهدى ليغادر الملعب متأثرا بالإصابة، ونزل بدل منه الحكم محمد عبد العواض الحكم الرابع لاستكمال المباراة.

وبهذه النتيجه احتل مودرن سبورت الترتيب السابع برصيد 27 نقطة.

أما الجونة يحتل الترتيب الرابع برصيد 30 نقطة.

وخاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، حمدي مارسيلو، علي فوزي.

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، رشاد المتولي، سليم سليمان، عماد حمدي.

هجوم: جودوين شيكا.