حركة تغييرات واسعة بالوزارة .. وزير الرياضة يعين محمد عبدالقادر رئيسا لمراكز الشباب

أصدر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة قرارا رسميا صباح اليوم الثلاثاء بتعيين الدكتور محمد عبدالقادر رئيسا للادارة المركزية لمراكز الشباب بدلا من الدكتور سيد حزين الذي تم نقله للإدارة المركزية للتحول الرقمي.

ويأتي قرار وزير الشباب والرياضة باختيار عبدالقادر لهذا المنصب لما يتمتع به من خبرات وامكانيات في ملف مراكز الشباب الذي يوليه الوزير اهتماما خاصا حيث سبق و أثبت عبدالقادر نجاحا كبير في هذا الملف من قبل حيث سبق له تولي المنصب من قبل عدة سنوات و يتمتع بالخبرة الكافيه للعبور بالمراكز من الأزمات التي تعاني منها .

ويأتي قرار وزير الشباب والرياضة سعيا وراء تطوير منظومة مراكز الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية خصوصا بعد الزيارات المفاجئة التى قام بها مؤخرا وشهد تدني كبير في مستوي مراكز الشباب و لم ينجح سيد حزين في النهوض بها .

وشدد جوهر نبيل وزير الرياضة علي انه يسعي لعودة الكفاءات الي اماكنها بعيدا عن اي مجاملات التى لن يكون لها وجود في في العهد الجديد داخل الوزارة

ياتي هذا فيما اصدر وزير الشباب والرياضة العديد من القرارات الادارية منها انهاء ندب محمد فوزي عبد المنعم دخروج من شغل مدير مديرية الشباب والرياضة، وتكليف السادة وكلاء المديرية للقيام بمهام ونظيفة مدير مديرية الشباب والرياضة كلّا فيما يخصه تعديل المسمى الوظيفي لايهاب عبد الرحمن بشير ليكون مساعد وزير الشباب والرياضة للهينات التابعة والمدن الشبابية والرياضية وندب وفاء محمود محمد موسى لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي و عودة عمرو حداد لمنصبه السابق وندب إبراهيم أحمد الدمياطي لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الهيئات الرياضية وندب محمد سعيد سيد إبراهيم للمنصب الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة.