الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز فى الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
يفقد النادي الأهلي خدمات محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائد الأهلي على خلفية عقوبة الإيقاف الموقعة عليه، بعد أحداث لقاء سيراميكا كليوباترا.

كما يغيب أيضًا حسين الشحات عن صفوف الأهلي أمام بيراميدز بداعي الإيقاف على خلفية تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على الإنذار الثالث خلال لقاء سموحة الماضي.

فيما يواصل كريم فؤاد الغياب عن المشاركة مع الأهلي، على خلفية استمرار تعافيه من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.

أبو ريدة عن أزمة VAR: لم نخطئ في ملف الأهلي.. وركلة الجزاء غير صحيحة
 

تحدث هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الجدل الدائر بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، خاصة فيما يتعلق بطلب النادي الأحمر الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو (VAR).

وأكد أبو ريدة ، أن اتحاد الكرة لم يرتكب أي خطأ في إدارة الأزمة، موضحًا أن الاتحاد طلب من الأهلي تحديد أسماء الوفد المقرر حضوره جلسة الاستماع، إلا أن الرد جاء دون تحديد واضح، قبل أن يتم إبلاغ النادي بإمكانية حضور أي شخص مدرج في قائمة المباراة.

وشدد رئيس الاتحاد، على قوة العلاقة مع النادي الأهلي، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم تلقيه أي اتصالات من مسؤولي الأهلي لحل الأزمة، رغم الأعراف المتبعة في مثل هذه المواقف.

وأعرب أبو ريدة ، عن استيائه من تداعيات الأزمة، مؤكدًا أن صورة الكرة المصرية تأثرت خارجيًا، خاصة في ظل اختيار أربعة حكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، وهو ما يتطلب الحفاظ على صورة جيدة للمنظومة التحكيمية.

وفيما يتعلق بمصير أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، أوضح أنه مستمر في منصبه حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا عدم ممانعة الاتحاد في الاستعانة بحكام أجانب وفق الضوابط والمواعيد القانونية.

وبشأن ما تردد عن إحالة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، إلى لجنة الانضباط، نفى أبو ريدة صدور أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، مشيرًا إلى انتظار تقرير الحكم محمود وفا.

واختتم تصريحاته، بالإشارة إلى أن الاتحاد أرسل لقطة ركلة الجزاء المثيرة للجدل إلى حكام دوليين، الذين أكدوا بدورهم أنها لا تستحق الاحتساب.


 

