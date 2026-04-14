تشكيل الاتحاد.السكندري لمواجهة زد في الدوري

أعلن ميلود حمدي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل الفريق لمواجهة زد إف سي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية للمجموعة الثانية بالدورى المصري







وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي :



حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: كريم الديب – مصطفى إبراهيم – عبد الرحمن جودة – عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: سيفوري إيزاك – محمود عماد – إيمانويل أبياه - أفشة.

خط الهجوم: يسري وحيد – عبد الرحمن مجدي – إيبوبا.

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان – محمد توني – فادي فريد – عبد الغني محمد – إسلام سمير – أحمد عيد – مابولولو – محمود علاء – كناريا.