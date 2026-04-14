موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك لخوض مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني للعودة بعد خسارة الذهاب على ملعبه.

ويستضيف ملعب “ميتروبوليتانو” مواجهة الإياب المرتقبة، حيث يدخل أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، بعدما تفوق على برشلونة في ملعب “كامب نو” بنفس النتيجة.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ تعد المواجهة الثالثة بين الفريقين خلال 10 أيام فقط، والسادسة هذا الموسم، بعد سلسلة لقاءات جمعت بينهما في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويأمل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني والمتصدر محليًا، في تحقيق عودة قوية والحفاظ على آماله في التأهل إلى نصف نهائي البطولة ومواصلة مشواره نحو لقبه السادس في دوري الأبطال، بينما يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بثقة كبيرة بعد نتيجة الذهاب.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، و10 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُنقل عبر قناة beIN SPORTS 2، على أن يتولى التعليق على اللقاء المعلق خليل البلوشي.



