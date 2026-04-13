أتليتيكو مدريد يستضيف برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يستعد عشاق الكرة الاوروبية لمتابعة القمة الإسبانية المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بأريحية نسبية بعد أن حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب بهدفين على ملعب كامب نو، ليضع قدمًا في نصف النهائي في المقابل يجد برشلونة نفسه أمام مهمة شاقة تتطلب قلب الطاولة وتسجيل ثلاثة أهداف على الأقل دون استقبال أي هدف وهو تحدٍ تاريخي أمام خصم يتميز بالصلابة الدفاعية.

وتنطلق مباراة أتليتيكو مدريد وبرشلونة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مساء الثلاثاء وستبث عبر قناة beIN SPORTS 2.