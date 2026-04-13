سيميوني قبل لقاء برشلونة: لا أفكر في الحكام أفكر بفريقي فقط

يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، مساء غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساءً على أرضية ملعب ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.

وقال دييجو سيميوني خلال المؤتمر الصحفي: لم أعلن التشكيلة بعد، نحن على علمٍ بما نحتاجه، وسنلعب بالطريقة التي تُمكننا من التأهل.

وأكد سيميوني: هذه المباريات تُلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها المباريات السابقة، يجب أن نعرف خصمنا جيدًا، ونُدرك مستواه، لكننا نعرف هدفنا أيضًا، وهو التأهل.

وأوضح : روبن لو نورماند يتحسن مباراةً تلو الأخرى، كليمنت يمتلك خبرةً واسعة، ويعرف نقاط قوته وضعفه، سنسعى جاهدين لاستغلال إمكانياتهما على أكمل وجه لمصلحة الفريق.

وعن شكوى برشلونة الرسمية بشأن مباراة الذهاب، رد المدرب الإرجنتيني: لا أفكر في الحكام، أفكر في فريقي. كلما اقتربنا من النهائي كلما زادت الضغوطات عليهم.

وتلقي فريق برشلونة خسارة أمام نظيره فريق أتليتكو مدريد بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.