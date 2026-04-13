موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في إياب دوري الأبطال والقناة الناقلة

يلتقي فريقا برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا مساء غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 على ملعب ستاد ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس.

وتلقي فريق برشلونة خسارة أمام نظيره فريق أتليتكو مدريد بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاءت قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة اتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

في حراسة المرمي: خوةان جارسيا وتشيزني وكوخين

خط الدفاع: كانسيلو وبالدي وأراخو وجيرارد ومارتن وجول وكوندي وإيريك جارسيا وكورتيس وتشافي إسبارت

خط الوسط: جافي وبيدري وفيرمين ومارك كاسادو وداني أولمو وفرينكي دي يونج وبيرنال وتومي

خط الهجوم: فيران توريس وليفاندوسكي ولامين يامال وراشفورد وروني