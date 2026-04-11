الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على إسبانيول 2\0 في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة علي ضيفه إسبانيول في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإسباني، الليجا، بهدفين دون رد.

سجل فيران توريس هدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة التاسعة من بداية الشوط الأول،

وأضاف توريس الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 25

وسدد لاعبو فريق برشلونة 3 كرات على المرمى من 6 محاولات، مقابل تسديدة من محاولتين لفريق إسبانيول.

وخاض برشلونة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: خوان

ـ الدفاع: أراوخو – كوبارسي – مارتن – بالدي

ـ الوسط: إيريك – بيدري – جافي

ـ الهجوم: لامين يامال – فيرمين – فيران