نجم برشلونة السابق يرد على أنباء انتقاله للأهلي

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت حقيقة مفاوضات أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي السابق لفريق برشلونة، بينه وبين النادي الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي في الجهاز الفني بالمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكتب عصام شلتوت عبر حسابه علي فيسبوك "الإسباني أندوني زوبيزاريتا ينفي كل ما تردد حول وجود مفاوضات مع الأهلي لتوليه منصب المدير الرياضي.. ويؤكد: لا أهتم بالشائعات"

وانتشرت أنباء حول وجود مفاوضات بين كل من ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي والمشرف على قطاع الكرة، والمدير الرياضي الأسبق لكل من بورتو وبرشلونة، من أجل تولي منصبه الجديد في النادي الأهلي خلفًا لمحمد يوسف.

الأهلي يواجه سموحة في الدوري

ويستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام سموحة في إطار الجولة الثانية من مرحلة التتويج، حيث تمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة المحتدمة خلال المرحلة الحاسمة من البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، على أن تُنقل عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.