الأمر لم ينتهِ .. أول تعليق من نجم برشلونة بشأن التتويج بالدوري الإسباني

علق فيران توريس، لاعب فريق برشلونة على اقتراب البلوجرانا من التتويج بالدوري الإسباني، بعد الفوز على إسبانيول برباعية مقابل هدف.

وسجل لامين يامال وصنع هدفين لزميله فيران توريس، ليقود البلوجرانا للفوز على إسبانيول 4-1 في الليجا.

وقال توريس في تصريحات عقب المباراة: "لم ينتهِ الأمر بعد، فالأمور قد تتغير، لكن الحقيقة أن الأمر يعتمد علينا. الآن يمكننا التركيز على مباراة دوري أبطال أوروبا".

ويتصدر يامال البالغ من العمر 18 عامًا قائمة هدافي برشلونة برصيد 22 هدفًا و18 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.