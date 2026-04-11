برشلونة يحسم الديربي أمام إسبانيول ويعزز موقعه في الصدارة

عزز برشلونة صدارته عقب فوزه على ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف السبت في المرحلة الحادية والثلاثية من الدوري الإسباني.

وأحرز فيران توريس هدف برشلونة الأول في الدقيقة التاسعة قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 56 تمكن بول لوزانو من إحراز هدف إسبانيول الوحيد.

واستعاد برشلونة سيطرته التامة على اللقاء مع الدخول في الدقائق الأخيرة، حيث أحرز لامين جمال الهدف الثالث في الدقيقة 87، قبل أن يتمكن ماركوس راشفورد من تسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.

وواصل برشلونة سيطرته التامة على الصدارة مقترباً خطوة إضافية من التتويج باللقب بعد أن رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق 9 نقاط أمام ريال مدريد الثاني.

من جانبه تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر.