في الوقت الذي يحرص فيه كثيرون على اتباع عادات صحية خلال النهار، يغفل البعض عن سلوك بسيط يُمارس يوميًا قبل النوم، قد يكون له تأثير خطير على صحة المخ.

هذه العادة، التي أصبحت جزءًا من الروتين اليومي لملايين الأشخاص، حذّر منها خبراء في طب الأعصاب والصحة النفسية، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى اضطرابات في التركيز والذاكرة، بل وتؤثر على الحالة المزاجية بشكل ملحوظ.

عادة شائعة وخطر غير متوقع

كارثة بدون صوت.. عادة يومية قبل النوم قد تدمّر صحة المخ دون أن تشعر

يقصد الخبراء هنا استخدام الهاتف المحمول أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة قبل النوم. هذه العادة، رغم بساطتها، تُعد من أكثر السلوكيات التي تؤثر سلبًا على جودة النوم ووظائف المخ.

وتشير دراسات حديثة إلى أن التعرض للضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف يؤدي إلى تعطيل إفراز هرمون الميلاتونين، وهو المسؤول عن تنظيم النوم، ما يجعل المخ في حالة نشاط بدلًا من الاسترخاء، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف يؤثر ذلك على المخ؟

بحسب مختصين، فإن الاستمرار في استخدام الهاتف قبل النوم يؤدي إلى:

صعوبة الدخول في النوم العميق

ضعف الذاكرة والتركيز

زيادة التوتر والقلق

إرهاق الجهاز العصبي

اضطراب الساعة البيولوجية للجسم

ومع تكرار هذه العادة يوميًا، يبدأ المخ في فقدان قدرته على الراحة، ما ينعكس على الأداء اليومي للشخص.

إشارات تحذيرية لا يجب تجاهلها

هناك علامات واضحة قد تدل على تأثر المخ بهذه العادة، من بينها:

الشعور بالتعب رغم النوم لساعات كافية

صعوبة التركيز خلال اليوم

نسيان الأمور البسيطة

تقلب المزاج بدون سبب واضح

الإحساس بالإجهاد الذهني المستمر

إذا لاحظت هذه الأعراض، فقد يكون السبب هو ما تفعله قبل النوم مباشرة.

لماذا يصعب التوقف عن هذه العادة؟

يرجع الخبراء ذلك إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الدماغ، حيث تحفّز إفراز هرمون الدوبامين، المسؤول عن الشعور بالمتعة. هذا يجعل الشخص يدخل في دائرة إدمانية دون أن يشعر، فيجد نفسه يقضي وقتًا أطول أمام الشاشة كل ليلة.

نصائح لحماية المخ قبل النوم

لتجنب هذه الأضرار، ينصح الأطباء باتباع بعض الخطوات البسيطة:

التوقف عن استخدام الهاتف قبل النوم بساعة على الأقل

تقليل الإضاءة في الغرفة لتهيئة الجسم للنوم

ممارسة أنشطة هادئة مثل القراءة

تثبيت موعد نوم منتظم يوميًا

تجنب متابعة الأخبار أو المحتوى المثير قبل النوم

بدائل صحية تساعد على الاسترخاء

بدلًا من الهاتف، يمكن اللجوء إلى عادات مفيدة مثل: