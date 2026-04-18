لميس الحديدي تظهر بـ إطلالة أنيقة في حفل زفاف ابنة محمد السعدي

حرصت الإعلامية لميس الحديدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” لقطات من حضورها حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي أُقيم وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وظهرت لميس الحديدي بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار، حيث اختارت فستانًا باللون الأحمر، وعلّقت على الأجواء التي وصفتها بالمميزة، مؤكدة أن الحفل شهد تجمعًا دافئًا للأصدقاء والمقربين احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في تلك الليلة، موجهة التهنئة للعروسين، كما أشادت بالأجواء الفنية التي أحياها عدد من نجوم الغناء، مما أضفى طابعًا احتفاليًا مميزًا على الحفل.

كما أوضحت لميس الحديدي أن الحفل جمع نخبة من الشخصيات البارزة في مجالي الإعلام والفن، في أجواء مليئة بالبهجة، متمنية للعروسين حياة مليئة بالسعادة

حفل زفاف ابنة محمد السعدي

شهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أجواءً احتفالية مميزة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وسط حالة من البهجة والفرحة التي سادت المناسبة.



وقد أحيت الحفل النجمة أنغام، التي قدمت فقرة غنائية أضفت طابعًا فنيًا خاصًا على الليلة، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين شاركوا العروسين فرحتهم.



كما حضر الحفل عدد من أبرز نجوم الفن والشخصيات العامة، من بينهم كريم عبد العزيز، خالد النبوي، الكاتب أحمد مراد، باسم سمرة، عمرو سعد، ونضال الشافعي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة العائلة هذه المناسبة السعيدة.

وكان المنتج محمد السعدي قد احتفل خلال الأيام الماضية بعقد قران ابنته عهد في أجواء عائلية مبهجة بحضور عدد من المقربين.