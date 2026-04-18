نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لميس الحديدي تظهر بـ إطلالة أنيقة في حفل زفاف ابنة محمد السعدي

لميس الحديدي
لميس الحديدي
يارا أمين

حرصت الإعلامية لميس الحديدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” لقطات من حضورها حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي أُقيم وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وظهرت لميس الحديدي بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار، حيث اختارت فستانًا باللون الأحمر، وعلّقت على الأجواء التي وصفتها بالمميزة، مؤكدة أن الحفل شهد تجمعًا دافئًا للأصدقاء والمقربين احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في تلك الليلة، موجهة التهنئة للعروسين، كما أشادت بالأجواء الفنية التي أحياها عدد من نجوم الغناء، مما أضفى طابعًا احتفاليًا مميزًا على الحفل.

كما أوضحت لميس الحديدي أن الحفل جمع نخبة من الشخصيات البارزة في مجالي الإعلام والفن، في أجواء مليئة بالبهجة، متمنية للعروسين حياة مليئة بالسعادة

شهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أجواءً احتفالية مميزة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وسط حالة من البهجة والفرحة التي سادت المناسبة.


وقد أحيت الحفل النجمة أنغام، التي قدمت فقرة غنائية أضفت طابعًا فنيًا خاصًا على الليلة، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين شاركوا العروسين فرحتهم.


كما حضر الحفل عدد من أبرز نجوم الفن والشخصيات العامة، من بينهم كريم عبد العزيز، خالد النبوي، الكاتب أحمد مراد، باسم سمرة، عمرو سعد، ونضال الشافعي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة العائلة هذه المناسبة السعيدة.

وكان المنتج محمد السعدي قد احتفل خلال الأيام الماضية بعقد قران ابنته عهد في أجواء عائلية مبهجة بحضور عدد من المقربين. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

دقيق

ضبط 16 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية بالمحافظات

اموال

إشترى عقارات وأراضى.. تاجر سلاح يغسل 70 مليون جنيه بأسيوط

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد