ناتالي بورتمان تفاجئ جمهورها بالحمل الثالث في سن الـ 44

في خبر لاقى تفاعلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت النجمة العالمية ناتالي بورتمان، البالغة من العمر 44 عاماً، عن حملها بطفلها الثالث، في خطوة شكلت مفاجأة كبيرة لجمهورها ومحبيها حول العالم.



وكشفت ناتالي بورتمان عن الخبر خلال ظهور تلفزيوني، حيث عبّرت عن سعادتها الكبيرة بهذه المرحلة الجديدة من حياتها، مؤكدة أن التجربة تحمل لها مشاعر امتنان عميقة. وقالت في تصريحاتها إن هذا الحمل يمثل بالنسبة لها "نعمة عظيمة ومعجزة"، مشيرة إلى أن مشاركتها هذه اللحظة مع شريكها تانغي ديستابل تجعلها أكثر تفاؤلاً وحماساً للمستقبل.



ويُعد هذا الطفل هو الأول لبورتمان من علاقتها الحالية، فيما سيكون الثالث في حياتها، حيث لديها طفلان من زواجها السابق: ابنها أليف، البالغ من العمر 14 عاماً، وابنتها أماليا، التي تبلغ 9 أعوام. وعلى الرغم من حرصها الدائم على إبقاء حياتها العائلية بعيدة عن الأضواء، فإن بورتمان لم تتردد في مناسبات سابقة في الحديث عن الدور الكبير الذي يلعبه أطفالها في تشكيل شخصيتها، سواء على الصعيد المهني أو الشخصي.



وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه حياة ناتالي بورتمان تحولاً ملحوظاً، إذ يبدو أنها تركز بشكل أكبر على الجانب العائلي، بالتوازي مع مسيرتها الفنية الحافلة. ويرى متابعون أن هذا الإعلان يعكس توازناً جديداً في حياتها، يجمع بين النجاح المهني والاستقرار الأسري.

وقد أثار الخبر موجة من التهاني من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، حيث عبّر الكثيرون عن سعادتهم لها وتمنياتهم لها بحمل صحي وآمن، في حين اعتبر آخرون أن تجربتها تمثل مصدر إلهام للنساء، خاصة فيما يتعلق بالأمومة في مراحل عمرية متقدمة نسبياً.

بهذا الإعلان، تفتح ناتالي بورتمان صفحة جديدة في حياتها، تمزج فيها بين الأمومة والنضج والتجربة، وسط دعم جماهيري واسع وترقب لما ستحمله الأيام القادمة من أخبار سعيدة.