هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي في المعادي.. والحي يكشف السبب

شهد شارع حسنين دسوقي بحي المعادي هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، نتيجة كسر بإحدى مواسير المياه، ما استدعى تدخلًا فوريًا من الأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عثمان الإمام، رئيس حي المعادي، حيث انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتم التنسيق بشكل عاجل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ اللازم.

ودفعت الشركة بفرق الصيانة التي باشرت أعمال إصلاح الكسر، إلى جانب تنفيذ أعمال شفط المياه المتراكمة، تمهيدًا لإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية وضمان سلامة المواطنين.

وأكدت رئاسة حي المعادي استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح وإزالة آثار الهبوط بشكل كامل.



