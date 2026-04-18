الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-4-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

صن داونز والترجي الرياضي
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم، اليوم السبت 18 أبريل 2026، يوماً كروياً حافلاً بالمباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى قمم مثيرة في أفريقيا وأوروبا، بجانب مواجهات مهمة في الدوريات الكبرى.

تتصدر مواجهة ماميلودي صن داونز أمام الترجي الرياضي التونسي جدول مباريات اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
 

وفي مواجهة أخرى قوية، يلتقي نهضة بركان مع الجيش الملكي في التاسعة مساءً ضمن نفس البطولة.

مواجهة نارية في كأس ملك إسبانيا

في إسبانيا، يلتقي أتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد في قمة مرتقبة ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، وذلك في تمام التاسعة مساءً، عبر قناة MBC مصر 2، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين الفريقين.

صراع النقاط في الدوري المصري

تتواصل منافسات الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات مهمة، حيث يلتقي بتروجت مع فاركو في الخامسة مساءً.
كما يواجه المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساءً، بينما يلتقي وادي دجلة مع البنك الأهلي في الثامنة مساءً.

إثارة الدوري الإنجليزي

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز عدة مواجهات قوية، أبرزها لقاء تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في التاسعة مساءً.
كما يلعب توتنهام هوتسبير أمام برايتون في السادسة والنصف مساءً، إلى جانب مواجهات أخرى مثل نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث، وليدز يونايتد أمام وولفرهامبتون.

مواجهات قوية في إيطاليا وفرنسا

في الدوري الإيطالي، يلتقي نابولي مع لاتسيو في السادسة مساءً، بينما يواجه روما فريق أتالانتا في مواجهة قوية.
وفي الدوري الفرنسي، يلتقي ليل مع نيس، بينما يواجه مارسيليا فريق لوريان.

منافسات ألمانية وآسيوية

ضمن منافسات الدوري الألماني، تقام عدة مباريات أبرزها مواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج.
كما يشهد دوري أبطال آسيا لقاء بوريرام يونايتد أمام شباب الأهلي دبي في السادسة والربع مساءً.

يوم كروي مزدحم بالإثارة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مع تنوع المباريات بين البطولات الكبرى والمواجهات الحاسمة

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

كهربا

نجم إنبي: كهربا من أهم أسباب فوزنا على الزمالك

انبي

نجم إنبي : "روح العائلة" كلمة السر في نجاحنا.. و راهنت على تواجدنا ضمن السبعة الكبار

انبي

نجم انبي: الدوري من غير جمهور ملوش طعم.. وجماهير الزمالك نجحت في مخططها ضد زيزو

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد