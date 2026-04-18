مواعيد مباريات اليوم السبت 18-4-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

تشهد ملاعب العالم، اليوم السبت 18 أبريل 2026، يوماً كروياً حافلاً بالمباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى قمم مثيرة في أفريقيا وأوروبا، بجانب مواجهات مهمة في الدوريات الكبرى.

تتصدر مواجهة ماميلودي صن داونز أمام الترجي الرياضي التونسي جدول مباريات اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا عبر قناة beIN Sports HD 2.



وفي مواجهة أخرى قوية، يلتقي نهضة بركان مع الجيش الملكي في التاسعة مساءً ضمن نفس البطولة.

مواجهة نارية في كأس ملك إسبانيا

في إسبانيا، يلتقي أتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد في قمة مرتقبة ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، وذلك في تمام التاسعة مساءً، عبر قناة MBC مصر 2، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين الفريقين.

صراع النقاط في الدوري المصري

تتواصل منافسات الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات مهمة، حيث يلتقي بتروجت مع فاركو في الخامسة مساءً.

كما يواجه المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساءً، بينما يلتقي وادي دجلة مع البنك الأهلي في الثامنة مساءً.

إثارة الدوري الإنجليزي

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز عدة مواجهات قوية، أبرزها لقاء تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في التاسعة مساءً.

كما يلعب توتنهام هوتسبير أمام برايتون في السادسة والنصف مساءً، إلى جانب مواجهات أخرى مثل نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث، وليدز يونايتد أمام وولفرهامبتون.

مواجهات قوية في إيطاليا وفرنسا

في الدوري الإيطالي، يلتقي نابولي مع لاتسيو في السادسة مساءً، بينما يواجه روما فريق أتالانتا في مواجهة قوية.

وفي الدوري الفرنسي، يلتقي ليل مع نيس، بينما يواجه مارسيليا فريق لوريان.

منافسات ألمانية وآسيوية

ضمن منافسات الدوري الألماني، تقام عدة مباريات أبرزها مواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج.

كما يشهد دوري أبطال آسيا لقاء بوريرام يونايتد أمام شباب الأهلي دبي في السادسة والربع مساءً.

يوم كروي مزدحم بالإثارة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مع تنوع المباريات بين البطولات الكبرى والمواجهات الحاسمة