قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
نصلي أن يأخذه الرب.. كاهن أيرلندي يدعو على ترامب بسبب حرب إيران
هل يجوز صيام الستة من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: حالة واحدة
محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بالعيد القومي الـ227.. ويعلن برنامج الاحتفال
قطارات تالجو بحري وقبلي.. مواعيد وأسعار التذاكر اليوم السبت 18-4-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مبقتش عايز أتكلم مع حد .. ظاهرة الانسحاب الصامت تجتاح الشباب وتثير قلق الخبراء

أسماء عبد الحفيظ

هل لاحظت هذا من قبل؟في مشهد بات يتكرر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، بدأ عدد متزايد من الشباب يعبّرون عن رغبتهم في الابتعاد عن الآخرين، ليس بسبب خلافات واضحة، بل نتيجة شعور داخلي بالإنهاك والرغبة في الصمت.

 عبارة مبقتش عايز أتكلم مع حد، لم تعد مجرد جملة عابرة، بل تحولت إلى مؤشر على ظاهرة نفسية واجتماعية يطلق عليها المتخصصون اسم الانسحاب الصامت.

فى أطار هذا أكد الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النسية، أن هذه الظاهرة، التي تنتشر بهدوء داخل البيوت ومواقع التواصل، أثارت تساؤلات حول أسبابها وتأثيرها على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.

ما هو الانسحاب الصامت؟

 ما هو الانسحاب الصامت؟

الانسحاب الصامت هو حالة يختار فيها الشخص تقليل تواصله مع الآخرين تدريجيًا، دون إعلان صريح أو سبب واضح، قد يتوقف عن الرد على الرسائل، يتجنب المكالمات، ويفضل العزلة حتى مع أقرب الناس إليه.

وبحسب متخصصين في الصحة النفسية، فإن هذه الحالة لا تعني بالضرورة كره الآخرين، بل غالبًا ما تكون وسيلة للهروب من الضغط أو الإرهاق النفسي.

لماذا تنتشر الظاهرة بين الشباب؟

يرى خبراء أن هناك عدة أسباب تقف وراء انتشار الانسحاب الصامت، أبرزها:

الضغط النفسي المتزايد: سواء بسبب العمل أو الدراسة أو الأوضاع المعيشية
الإرهاق العاطفي: نتيجة تجارب سابقة أو علاقات مرهقة
إدمان السوشيال ميديا: الذي يخلق شعورًا زائفًا بالتواصل
الخوف من المواجهة: فيفضل البعض الصمت بدلًا من النقاش
فقدان الشغف: وهو ما يدفع الشخص للانعزال تدريجيًا


إشارات تدل على الانسحاب الصامت

هناك علامات واضحة قد تشير إلى دخول الشخص في هذه الحالة، منها:

  • تجاهل المكالمات والرسائل لفترات طويلة
  • تقليل الخروج أو الاختلاط بالآخرين
  • فقدان الرغبة في الحديث حتى مع المقربين
  • الشعور بالإرهاق من أي تفاعل اجتماعي
  • تفضيل العزلة بشكل مستمر

هل هو خطر حقيقي؟

يحذر المختصون من أن استمرار الانسحاب الصامت لفترات طويلة قد يؤدي إلى:

  • زيادة الشعور بالوحدة
  • تراجع الحالة النفسية
  • ضعف العلاقات الاجتماعية
  • احتمالية الإصابة بالاكتئاب

لكن في الوقت نفسه، يشير بعض الخبراء إلى أن الانسحاب المؤقت قد يكون مفيدًا في بعض الحالات، إذا كان بهدف استعادة التوازن النفسي.

كيف يمكن التعامل مع هذه الحالة؟

للتعامل مع الانسحاب الصامت بشكل صحي، ينصح الخبراء بـ:

  • منح النفس وقتًا للراحة دون مبالغة في العزلة
  • محاولة التعبير عن المشاعر بدل كتمانها
  • التواصل مع شخص موثوق ولو بشكل بسيط
  • تقليل استخدام السوشيال ميديا
  • ممارسة أنشطة تساعد على تحسين الحالة النفسية


دور الأسرة والمجتمع

تلعب الأسرة دورًا مهمًا في ملاحظة هذه التغيرات، حيث يجب التعامل مع الشخص بهدوء دون ضغط أو انتقاد، مع محاولة فتح باب الحوار تدريجيًا.

كما أن زيادة الوعي بهذه الظاهرة يساعد في فهمها بشكل أفضل، بدلًا من تفسيرها بشكل خاطئ على أنها تجاهل أو برود.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

تشيلسي في اختبار مصيري أمام مانشستر يونايتد في صراع المربع الذهبي بالبريميرليج

خوان بيزيرا

بالأرقام.. أمير هشام يتغنى بأداء خوان بيزيرا مع الزمالك

وادي دجلة

وادي دجلة في الصدارة.. ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

بالصور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

كارثة صامتة في المطبخ
كارثة صامتة في المطبخ
كارثة صامتة في المطبخ

فيديو

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد