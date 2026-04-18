مبقتش عايز أتكلم مع حد .. ظاهرة الانسحاب الصامت تجتاح الشباب وتثير قلق الخبراء

هل لاحظت هذا من قبل؟في مشهد بات يتكرر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، بدأ عدد متزايد من الشباب يعبّرون عن رغبتهم في الابتعاد عن الآخرين، ليس بسبب خلافات واضحة، بل نتيجة شعور داخلي بالإنهاك والرغبة في الصمت.

عبارة مبقتش عايز أتكلم مع حد، لم تعد مجرد جملة عابرة، بل تحولت إلى مؤشر على ظاهرة نفسية واجتماعية يطلق عليها المتخصصون اسم الانسحاب الصامت.

فى أطار هذا أكد الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النسية، أن هذه الظاهرة، التي تنتشر بهدوء داخل البيوت ومواقع التواصل، أثارت تساؤلات حول أسبابها وتأثيرها على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.

ما هو الانسحاب الصامت؟

الانسحاب الصامت هو حالة يختار فيها الشخص تقليل تواصله مع الآخرين تدريجيًا، دون إعلان صريح أو سبب واضح، قد يتوقف عن الرد على الرسائل، يتجنب المكالمات، ويفضل العزلة حتى مع أقرب الناس إليه.

وبحسب متخصصين في الصحة النفسية، فإن هذه الحالة لا تعني بالضرورة كره الآخرين، بل غالبًا ما تكون وسيلة للهروب من الضغط أو الإرهاق النفسي.

لماذا تنتشر الظاهرة بين الشباب؟

يرى خبراء أن هناك عدة أسباب تقف وراء انتشار الانسحاب الصامت، أبرزها:

الضغط النفسي المتزايد: سواء بسبب العمل أو الدراسة أو الأوضاع المعيشية

الإرهاق العاطفي: نتيجة تجارب سابقة أو علاقات مرهقة

إدمان السوشيال ميديا: الذي يخلق شعورًا زائفًا بالتواصل

الخوف من المواجهة: فيفضل البعض الصمت بدلًا من النقاش

فقدان الشغف: وهو ما يدفع الشخص للانعزال تدريجيًا



إشارات تدل على الانسحاب الصامت

هناك علامات واضحة قد تشير إلى دخول الشخص في هذه الحالة، منها:

تجاهل المكالمات والرسائل لفترات طويلة

تقليل الخروج أو الاختلاط بالآخرين

فقدان الرغبة في الحديث حتى مع المقربين

الشعور بالإرهاق من أي تفاعل اجتماعي

تفضيل العزلة بشكل مستمر

هل هو خطر حقيقي؟

يحذر المختصون من أن استمرار الانسحاب الصامت لفترات طويلة قد يؤدي إلى:

زيادة الشعور بالوحدة

تراجع الحالة النفسية

ضعف العلاقات الاجتماعية

احتمالية الإصابة بالاكتئاب

لكن في الوقت نفسه، يشير بعض الخبراء إلى أن الانسحاب المؤقت قد يكون مفيدًا في بعض الحالات، إذا كان بهدف استعادة التوازن النفسي.

كيف يمكن التعامل مع هذه الحالة؟

للتعامل مع الانسحاب الصامت بشكل صحي، ينصح الخبراء بـ:

منح النفس وقتًا للراحة دون مبالغة في العزلة

محاولة التعبير عن المشاعر بدل كتمانها

التواصل مع شخص موثوق ولو بشكل بسيط

تقليل استخدام السوشيال ميديا

ممارسة أنشطة تساعد على تحسين الحالة النفسية



دور الأسرة والمجتمع

تلعب الأسرة دورًا مهمًا في ملاحظة هذه التغيرات، حيث يجب التعامل مع الشخص بهدوء دون ضغط أو انتقاد، مع محاولة فتح باب الحوار تدريجيًا.

كما أن زيادة الوعي بهذه الظاهرة يساعد في فهمها بشكل أفضل، بدلًا من تفسيرها بشكل خاطئ على أنها تجاهل أو برود.