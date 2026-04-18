طريقة عمل كب كيك السبانخ والتورتيلا .. وصفة صحية وسريعة بطعم خطير في البيت

في ظل البحث المستمر عن أكلات صحية وسريعة تناسب نمط الحياة اليومي، تبرز وصفة كب كيك السبانخ والتورتيلا كواحدة من أفضل الخيارات التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية. هذه الوصفة ليست فقط سهلة التحضير، لكنها أيضًا مثالية للأطفال والكبار، خاصة لمن لا يفضلون تناول السبانخ بشكلها التقليدي.

طريقة عمل كب كيك السبانخ والتورتيلا

تقدم الشيف إيمان محمد طريقة عمل كب كيك السبانخ والتورتيلا بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، لتحصلي على وجبة خفيفة ومغذية في وقت قياسي.

مكونات كب كيك السبانخ والتورتيلا

طريقة عمل كب كيك السبانخ والتورتيلا

لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى:

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة

3 بيضات

نصف كوب لبن

نصف كوب جبنة مبشورة موزاريلا أو رومي حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2 خبز تورتيلا مقطع قطع صغيرة

رشة زعتر أو توابل حسب الذوق



طريقة عمل كب كيك السبانخ والتورتيلا

طريقة عمل كب كيك السبانخ والتورتيلا

اتبعي هذه الخطوات لتحضير وصفة ناجحة من أول مرة:

في وعاء عميق، اخفقي البيض جيدًا مع اللبن والزيت حتى يتجانس الخليط.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والبيكنج باودر، وقلبي المكونات جيدًا.

ضعي السبانخ المفرومة مع الجبنة المبشورة وامزجيهم مع الخليط.

أضيفي قطع التورتيلا وقلبي برفق حتى تتشرب المكونات.

جهزي قالب الكب كيك وادهنيه بقليل من الزيت أو استخدمي أوراق مخصصة.

صبي الخليط في القوالب حتى 3/4 القالب.

أدخلي القالب إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.



نصائح لنجاح كب كيك السبانخ

للحصول على أفضل نتيجة، اتبعي هذه النصائح:

تأكدي من تصفية السبانخ جيدًا من الماء حتى لا تصبح العجينة سائلة

يمكن إضافة قطع فراخ أو تونة لزيادة القيمة الغذائية

لا تفرطي في الخبز حتى لا يجف الكب كيك

قدميه ساخنًا مع صوص الزبادي أو الكاتشب حسب الرغبة



فوائد كب كيك السبانخ والتورتيلا

تتميز هذه الوصفة بأنها: