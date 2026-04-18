الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
نصلي أن يأخذه الرب.. كاهن أيرلندي يدعو على ترامب بسبب حرب إيران
هل يجوز صيام الستة من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: حالة واحدة
محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بالعيد القومي الـ227.. ويعلن برنامج الاحتفال
قطارات تالجو بحري وقبلي.. مواعيد وأسعار التذاكر اليوم السبت 18-4-2026
بالصور

طريقة عمل كب كيك السبانخ والتورتيلا .. وصفة صحية وسريعة بطعم خطير في البيت

أسماء عبد الحفيظ

في ظل البحث المستمر عن أكلات صحية وسريعة تناسب نمط الحياة اليومي، تبرز وصفة كب كيك السبانخ والتورتيلا كواحدة من أفضل الخيارات التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية. هذه الوصفة ليست فقط سهلة التحضير، لكنها أيضًا مثالية للأطفال والكبار، خاصة لمن لا يفضلون تناول السبانخ بشكلها التقليدي.

تقدم الشيف إيمان محمد طريقة عمل كب كيك السبانخ والتورتيلا بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، لتحصلي على وجبة خفيفة ومغذية في وقت قياسي.

مكونات كب كيك السبانخ والتورتيلا

لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى:

  • 2 كوب سبانخ طازجة مفرومة
  • 3 بيضات
  • نصف كوب لبن
  • نصف كوب جبنة مبشورة موزاريلا أو رومي حسب الرغبة
  • 2 ملعقة كبيرة زيت
  • رشة ملح وفلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
  • 2 خبز تورتيلا مقطع قطع صغيرة
  • رشة زعتر أو توابل حسب الذوق


اتبعي هذه الخطوات لتحضير وصفة ناجحة من أول مرة:

  • في وعاء عميق، اخفقي البيض جيدًا مع اللبن والزيت حتى يتجانس الخليط.
  • أضيفي الملح والفلفل الأسود والبيكنج باودر، وقلبي المكونات جيدًا.
  • ضعي السبانخ المفرومة مع الجبنة المبشورة وامزجيهم مع الخليط.
  • أضيفي قطع التورتيلا وقلبي برفق حتى تتشرب المكونات.
  • جهزي قالب الكب كيك وادهنيه بقليل من الزيت أو استخدمي أوراق مخصصة.
  • صبي الخليط في القوالب حتى 3/4 القالب.
  • أدخلي القالب إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.


نصائح لنجاح كب كيك السبانخ

للحصول على أفضل نتيجة، اتبعي هذه النصائح:

  • تأكدي من تصفية السبانخ جيدًا من الماء حتى لا تصبح العجينة سائلة
  • يمكن إضافة قطع فراخ أو تونة لزيادة القيمة الغذائية
  • لا تفرطي في الخبز حتى لا يجف الكب كيك
  • قدميه ساخنًا مع صوص الزبادي أو الكاتشب حسب الرغبة


فوائد كب كيك السبانخ والتورتيلا

تتميز هذه الوصفة بأنها:

  • غنية بالحديد بفضل السبانخ
  • تحتوي على البروتين من البيض والجبنة
  • مناسبة كوجبة خفيفة أو فطار صحي
  • خيار مثالي للأطفال بطريقة مبتكرة لتناول الخضروات
  • سر الطعم المختلف
كب كيك طريقة عمل كب كيك السبانخ طريقة عمل كب كيك طريقة عمل كب كيك السبانخ والتورتيلا والتورتيلا مكونات كب كيك السبانخ والتورتيلا نصائح لنجاح كب كيك السبانخ أكلات صحية فوائد كب كيك السبانخ والتورتيلا

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

التضامن :" مودة" ينظم معسكرا تدريبياً بالتعاون مع مبادرة "رجل" في المنيا

كشف أثري جديد في المنيا يعيد إحياء أسرار البهنسا في العصر الروماني

منال عوض: تنفيذ 18 حالة إزالة مباني بدون ترخيص والانتهاء من 327 طلب للمواطنين

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

