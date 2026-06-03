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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في اليابان

أعضاء الجالية المصرية
أعضاء الجالية المصرية
أ ش أ

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بأعضاء الجالية المصرية في اليابان اليوم /الأربعاء/ خلال زيارته إلى طوكيو، بحضور السفير راجي الاتربي سفير مصر لدى اليابان.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في اليابان في تعزيز جسور التواصل بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة المصرية وسفراء للوطن في مختلف أنحاء العالم.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التواصل الدوري مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج يأتي في إطار نهج ثابت تنتهجه وزارة الخارجية يهدف إلى تقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام للمواطنين المصريين بالخارج، وتوفير الخدمات القنصلية اللازمة لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإيلاء المصريين بالخارج الرعاية الكاملة وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التحول الرقمي، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة وتحسين جودتها وكفاءتها.

كما تناول أيضا المبادرات التي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج وتعزيز استفادتهم من الخدمات المقدمة لهم.

كما استمع الوزير عبد العاطي إلى آراء ومقترحات أبناء الجالية المصرية بشأن مختلف الموضوعات، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة تطوير آليات التواصل معهم والاستجابة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه إلى مشاركة أبناء الجالية المصرية في اليابان في "مؤتمر المصريين في الخارج" في نسخته السابعة المقرر عقده يومي 2 و 3 أغسطس 2026 ، مشيراً إلى ما حققته النسخة السادسة من المؤتمر من نجاح في تعزيز الحوار المباشر بين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة المصرية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية أعضاء الجالية المصرية

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