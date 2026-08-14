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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يفتح النار على إعلامي بسبب أكرم توفيق: بيكتب ويمسح حسب الطلب

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور على الجدل المثار حول أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق، وما تردد بشأن الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عشان تعرفوا إن دي ناس فاضية، واحد محسوب علينا إعلامي هاجم أكرم توفيق بضراوة، وأكرم رجع للأهلي، فقرر يمسح كل الكلام اللي كتبوه عن أكرم وقتها».

وأضاف: «رغم إن المفروض دي قناعاتك، ولكن الأشكال دي كل مرة بتثبت إنها لجنة، بتكتب وتمسح الكلام على حسب الطلب».

وكان قد علق أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودته مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إنهاء تعاقده مع نادي الشمال القطري بالتراضي

ونشر أكرم توفيق صورة له بقميص الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وكتب عليها: «عودة من جديد إلى بيتي»

الأهلي لم يكن يوما مجرد ناد بالنسبة لي، بل كان وسيظل جزءًا من عمري وحياتي».

وأضاف: «تسع سنوات صنعت فيها أجمل ذكرياتي، واليوم أعود لأبدأ فصلًا جديدًا من الحكاية»

وواصل: «اشتقت لملعب التتش ، ولأعظم جمهور في الكون، وللبيت الذي أنتمي إليه».

واختتم أكرم توفيق حديثه قائلا: «الحمد لله على العودة، وإن شاء الله القادم أجمل».وكان النادي قد أعلن يوم الأربعاء عن التعاقد مع أكرم توفيق لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، لينضم سريعًا إلى معسكر الفريق الأحمر في إسبانيا.

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