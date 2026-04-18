الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فرحة عارمة في القلعة البيضاء.. يوم صعود الزمالك للنهائيات

رباب الهواري

شهد الشارع الزملكاوي حالة من السعادة الكبيرة، بعد إنجاز مزدوج حققه النادي في غضون 150 دقيقة فقط، تمثل في تأهل فريق كرة القدم إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وصعود فريق كرة السلة رجال إلى نهائي كأس مصر، في ليلة ستظل عالقة في أذهان الجماهير.

الزمالك يبلغ نهائي الكونفدرالية بثبات

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري في مباراة الإياب. واستفاد الزمالك من فوزه في لقاء الذهاب، ليحسم مجموع المباراتين بنتيجة 2-0 دون أن تهتز شباكه.

وظهر الفريق الأبيض بشكل منظم دفاعياً، مع قدرة واضحة على إدارة المباراة بذكاء، ما مكنه من الحفاظ على تقدمه والتأهل المستحق. وينتظر الزمالك في النهائي الفائز من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب لنهائي البطولة يوم 9 مايو المقبل، على أن تُلعب مواجهة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته، في مواجهتين حاسمتين لتحديد بطل النسخة الحالية.

سلة الزمالك تتفوق على الأهلي وتضرب موعداً مع الاتصالات

على صعيد كرة السلة، واصل الزمالك تألقه، ونجح في التأهل إلى نهائي كأس مصر للرجال لموسم 2025-2026، بعد تحقيق فوز مهم على الأهلي بنتيجة 71-60، في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقدم الزمالك أداءً قوياً على مدار فترات المباراة، حيث أنهى الربع الأول متقدماً بنتيجة 15-14، قبل أن يوسع الفارق تدريجياً وينهي الشوط الأول لصالحه 31-29. وفي الربع الثالث، فرض الأبيض سيطرته بشكل أكبر، لينهيه متقدماً 59-44، ثم حافظ على تفوقه حتى صافرة النهاية.

مواجهة مرتقبة في النهائي

بهذا الفوز، يضرب الزمالك موعداً في المباراة النهائية مع فريق المصرية للاتصالات، الذي تأهل بدوره بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 75-72 في نصف النهائي الآخر.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً على نفس الصالة، بينما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي والاتحاد السكندري في الخامسة مساءً.

تعكس هذه النتائج الإيجابية حالة الاستقرار والتألق التي يعيشها نادي الزمالك في مختلف الألعاب، حيث نجح في المنافسة بقوة على أكثر من بطولة في توقيت واحد، وهو ما يعزز من طموحات الجماهير في حصد الألقاب خلال الموسم الحالي

