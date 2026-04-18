طارق السيد: الدوري والكونفدرالية للزمالك.. وتجربة جون إدوارد ناجحة

أشار طارق السيد، نجم الزمالك السابق إلى أنه يشعر بتتويج الزمالك بالثنائية الدوري المصري وكأس الكونفدرالية في الموسم الحالي 2025-2026، مؤكدًا أن جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض نجح في ابعاد الفريق عن الأزمات.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعادله سلبيًا مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "شامم ريحة الدوري والكونفيدرالية للزمالك هذا الموسم".

وعن تجربة جون إدوارد مع الزمالك.. قال: "كل تجربة يجب الانتظار عليها، وجون كان عنده أخطاء في البداية وربنا كرمه بمعتمد جمال في الوقت الحالي".

وتابع: "يانيك فيريرا كان خطأ جون إدوارد، والبلجيكي مش مدرب كرة، ولو غادر في وقت مبكر كان الزمالك سيكون فارقًا لـ 10 نقاط".

واختتم طارق السيد حديثه قائلا: "يحسب لـ جون إدوارد أنه قام بالغلق على الفريق في ظل المشاكل بين الأهلي واتحاد الكرة، رغم أنه له الحق في الدخول لأنه منافس وقد تؤثر تلك الأحداث على المنافسة".