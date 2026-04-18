قرار أمريكي عاجل بشأن النفط الروسي حتى 16 مايو



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار واشنطن ترخيصًا لشراء النفط الروسي المحمّل على السفن على أن يُسمح بتسليم وبيع النفط الخام الروسي حتى 16 مايو المقبل

وفي وقت سابق من يوم الجمعة ؛ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات خمسة أفراد وكيانات متورطة في تجنيد ونشر عسكريين كولومبيين سابقين في السودان (مرتزقة) للقتال في صفوف قوات الدعم السريع".

وقالت الوزارة في بيان لها "في أعقاب مرور ثلاث سنوات على الحرب الأهلية المدمرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خمسة أفراد وكيانات متورطة في تجنيد ونشر عسكريين كولومبيين سابقين في السودان (مرتزقة) للقتال في صفوف قوات الدعم السريع".

ونبهت الوزارة إلى أن شبكة التجنيد ساهمت في تأجيج الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والمجاعات في العالم.

وألمحت إلى أن الحرب زادت من زعزعة استقرار منطقة هشة أصلا، مما هيأ الظروف لتوسع الجماعات الإرهابية وهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، بما في ذلك سلامة ومصالح الولايات المتحدة.