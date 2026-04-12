كوبا تستقبل 100 ألف برميل من النفط الروسي

استقبلت كوبا، 100 ألف طن من النفط الخام الوارد من روسيا في ميناء ماتانزاس الكوبي.

وذكرت منصة "جلوبال ساوث وورلد" الرقمية أن الشحنة، التي تم تسليمها على متن السفينة "أناتولي كولودكين" الروسية، تسعى إلى المساعدة في التخفيف من حدة النقص المستمر في الطاقة بالجزيرة.

وقال مسئولون كوبيون إن الإمدادات توفر انتعاشًا مؤقتًا وسط القيود المفروضة على الوقود، في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على معالجة النفط الخام وتحويله إلى منتجات قابلة للاستخدام.