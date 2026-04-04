أخبار العالم

رئيس وزراء سلوفاكيا يدعو لرفع العقوبات عن واردات الغاز والنفط الروسيين

أ ش أ

دعا رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، إلى رفع العقوبات المفروضة على واردات الغاز والنفط من روسيا.

وقال فيتسو، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ينبغي على الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية استئناف الحوار مع روسيا فورًا، وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد ككل، بتعويض النقص في احتياطيات الغاز والنفط، وتوفير إمدادات هذه المادة الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، بما في ذلك روسيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وأضاف رئيس وزراء سلوفاكيا: "لذلك، يجب رفع جميع العقوبات غير المجدية التي تحظر واردات الغاز والنفط من روسيا، وإطلاق مبادرة مستقلة من الاتحاد الأوروبي لتسريع إنهاء الحرب في أوكرانيا، واتخاذ خطوات حاسمة لإعادة تشغيل خط أنابيب دروجبا النفطي".

يذكر أنه تم إيقاف إمدادات النفط إلى سلوفاكيا والمجر عبر خط أنابيب دروجبا عبر أوكرانيا في 27 يناير، وأعلنت الحكومة السلوفاكية حالة طوارئ نفطية في البلاد.

