القناة 13 العبرية: إسرائيل تتوقع تلقي ضوء أخضر أمريكي لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية

أعلنت القناة ١٣العبرية، أن اسرائيل تتوقع تلقي ضوء أخضر امريكي لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

و في وقت سابق كشف مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة رويترز بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجمات على منشآت الطاقة في إيران، وينتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة.

وأشارت رويترز إلى أن هذه الخطوة تبدو محاولة لزيادة الضغط على طهران، في ظل مهلة الرئيس ترامب التي حددها لإيران للتوصل إلى اتفاق أو فتح مضيق هرمز بحلول 6 أبريل، "حينها ستُفتح أبواب الجحيم".

وأضاف المصدر الإسرائيلي أن الهجمات على منشآت الطاقة ستُشن خلال الأسبوع المقبل.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقطع فيديو، أن إسرائيل هاجمت مصانع البتروكيماويات الإيرانية صباح اليوم.

وقال: "بعد أن دمرنا 70% من قدراتهم الإنتاجية للصلب، والتي يستخدمونها لصنع أسلحة ضدنا، هاجمنا اليوم مصانع البتروكيماويات، هذان المصنعان هما مصدر تمويلهم الرئيسي لحربهم على الإرهاب ضدنا وضد العالم أجمع."

أعلنت وسائل إعلام عبرية ، أن هناك توقعات إسرائيلية باستمرار الحرب لعدة أسابيع أخرى.

كما أشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى الهجوم الذي استهدف مصانع البتروكيماويات في إيران في وقت سابق اليوم، مدعياً أن مواد كيميائية تُستخدم في صناعة الأسلحة كانت تُنتج هناك.