محافظ القليوبية: نعمل على تكرار تجربة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، تفاصيل جولة اليوم في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، مؤكدًا أن تعد مثال لتعاون كل جهات الدولة والوزارات المعنية.



وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء وجه بزيادة المكون القليوبي في المصادر الغذائية للمنطقة وهذا يسهم في ترشيد الطاقة.

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أن المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها تجربة ناجحة ينغي تكرارها سواء من خلال توسيع المنطقة أو نسخها في منطقة أخرى.

اختتم حديثه بالتأكيد على أن بعض المشاكل تم حلها للمستثمرين مثل زيادة القدرة الاستثمارية في المنطقة والعمل على توصيل الغاز من خلال التنسيق مع وزارة البترول أو حل مشكلة الكهرباء.