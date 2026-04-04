حقيقة نقل مستشفى أم المصريين بالجيزة .. أحمد موسى يحسم الجدل

كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة ما تردد بشأن نقل مستشفى أم المصريين من موقعها بمحافظة الجيزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما يحدث حاليًا هو تطوير للمستشفى، كما أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار زار المستشفى ووجّه بدراسة زيادة أدوار مبنى العيادات.

وقال أحمد موسى،، إن مستشفى أم المصريين اسم له تاريخ مثل قصر العيني، مؤكدًا أنه لن يتم نقل المستشفى، وأن ما يجري حاليًا هو أعمال تطوير فقط، ولن يكون هناك إغلاق أو نقل لمستشفى أم المصريين.

وتابع: قام وزير الصحة اليوم بعدة جولات ميدانية لعدد من المستشفيات التابعة للوزارة، حيث زار مستشفى أم المصريين، ومستشفى بولاق، ومستشفى الصدر بالعباسية.

وأكمل أحمد موسى :" وزير الصحة قام بتغيير مسار جولته الميدانية اليوم واجرى زيارة مفاجئة لمركز طبي في مدينة بدر للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن ".

