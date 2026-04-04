يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد الإجازة الرسمية المقبلة خلال عام 2026، خاصة في ظل إعلان الحسابات الفلكية وأجندة العطلات الرسمية عن توقيت إجازة شم النسيم، والتي توافق هذا العام يوم الإثنين 13 أبريل 2026.

إجازة شم النسيم 2026

موعد إجازة شم النسيم 2026

تعد إجازة شم النسيم عطلة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، يستفيد منها العاملون في مختلف قطاعات الدولة، سواء في الجهاز الإداري، أو القطاع المصرفي، أو القطاع الخاص، وفقا للقرارات المنظمة لذلك.

التحديد الفلكي لشم النسيم

يتم تحديد موعد شم النسيم سنويا بناء على أول يوم اثنين يلي عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين، وذلك وفقا للتقويم القبطي المعتمد على الحسابات الفلكية.

ووفقا لما أعلنته الجهات المختصة، تحل الإجازة هذا العام يوم الإثنين 13 أبريل 2026، كعطلة رسمية مدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر حتى نهاية 2026

تكتسب قائمة الإجازات الرسمية أهمية كبيرة لدى المواطنين، لارتباطها بالمناسبات الوطنية والدينية، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

الإثنين 13 أبريل: شم النسيم

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

الجمعة 1 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

من الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية 1448 هـ

الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة يوليو

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)

لا تقتصر أهمية شم النسيم على كونه إجازة رسمية، بل يعد أحد أقدم الأعياد في التاريخ المصري، حيث تعود جذوره إلى الحضارة المصرية القديمة، ويرتبط بمفاهيم تجدد الحياة والخصوبة وبداية فصل الربيع.

ويجسد هذا العيد علاقة المصري القديم بالطبيعة ودورة الزراعة، كما يرتبط ارتباطا وثيقا بنهر النيل باعتباره مصدر الحياة، ليظل حتى اليوم رمزا للاستمرارية والنماء، وأحد أبرز المناسبات التي يحتفي بها المصريون عبر العصور.

وتمثل المناسبات الرسمية كإجازة شم النسيم فرصة للتواصل الاجتماعي والاستمتاع بأجواء الربيع، إلى جانب كونها جزءا من تراث ثقافي ممتد عبر آلاف السنين.

ومع استمرار الدولة في تنظيم مواعيد الإجازات بشكل يحقق التوازن بين متطلبات العمل وراحة المواطنين، تظل هذه المناسبات محطة مهمة لاستعادة النشاط وتعزيز الروابط المجتمعية.