نجم جنوب إفريقيا : أراهن على تأهل مصر وبلجيكا للدور الثاني من كأس العالم 2026

يرى مارك فيش نجم جنوب إفريقيا ولاتسيو الإيطالي السابق، ان منتخب مصر وبلجيكا الأقرب للتأهل إلى الثاني من بطولة كأس العالم

وقال فيش في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: مدرب جنوب افريقيا عمل شيء جيد.. وسنواجه المكسيك في ملعبهم .. جنوب افريقيا لم تتأهل ولا مرة من دور المجموعات.

وأضاف: نأمل أن نصعد من دور المجموعات هذه المرة ، ومصر وبلجيكا سيتأهلان من مجموعتهم في كأس العالم.

وتابع: من الصعب أن تواجه لاعب زي حسام حسن لاعب ملتزم وحماسي ونتمنى أن يخرج افضل ما لديه ونتوقع أن يكون منتخب مصر بشكل مختلف.