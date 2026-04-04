رقص بملابس خادشة.. حبس صانعة محتوى في الهرم

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس صانعة محتوى 4 ايام على ذمة التحقيقات، لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بـ"الرقص بملابس خادشة للحياء" و"الإتيان بإيحاءات غير لائقة".

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى بالجيزة؛ لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بـ"الرقص بملابس خادشة للحياء" و"الإتيان بإيحاءات غير لائقة" تتنافى مع القيم المجتمعية.



جاء ذلك، بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، هذا الأمر.

وبتقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية"؛ حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول)، وبفحصه؛ تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح ماليةواتخذت الإجراءات القانونية حيالها.