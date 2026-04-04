هل يجب الأذان والإقامة عند الصلاة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: لو صليت جماعة مع إخواتي في البيت هل لازم نؤذن ونقيم الصلاة؟، موضحًا أن الأذان والإقامة في هذه الحالة ليسا واجبين شرعًا، وإنما هما من السنن المستحبة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن الإنسان إذا كان سيصلي بمفرده يُستحب له أن يؤذن ويقيم، حتى ولو بصوت منخفض، فيقول ألفاظ الأذان ثم يقيم الصلاة، وبذلك يكون قد أصاب السنة.

وأشار إلى أنه إذا لم يؤذن أو يقم الصلاة وصلى مباشرة، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، لكن الأفضل هو الإتيان بالأذان والإقامة لما فيهما من فضل واتباع للسنة.

ولفت إلى أنه إذا كان الشخص قد سمع الأذان من مسجد قريب، فهذا يكفيه ولا يُشترط أن يؤذن مرة أخرى، ويكتفي حينها بالإقامة فقط قبل الصلاة.

وأكد أنه في حال كان في مكان بعيد ولم يسمع الأذان، فالأفضل أن يؤذن ويقيم، لما في ذلك من تحصيل أجر السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.