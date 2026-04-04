الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز صلاة سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتشهد واحد؟

إيمان طلعت

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز صلاة السنة القبلية للظهر 4 ركعات بتشهد واحد؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عن السؤال قائلا: “نعم يجوز أن تصلى الأربع ركعات بتشهد واحد ولا تجلس إلا فى الركعة الأخيرة”.

كيف أصلي سنة الظهر

سنة الظهر.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "كيف أصلى سنة الظهر القبلية هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟".

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال، إن الطريقتين مقبولتين إن شاء الله.

سنة الظهر القبلية

وأوضح محمود شلبي أنه إذا صلى الشخص سنة الظهر أربع ركعات؛ ركعتين ويأتي بتشهد أول ويقوم للركعة الثالثة وتشهد أخير بعد الرابعة، وتسليم واحد كصلاة الظهر، فهى طريقة مقبولة إن شاء الله وجائزة ولا حرج فيها.

ونوه أمين الفتوى بأن الطريقة الثانية لسنة الظهر هى أن يصلى ركعتين ويقول التشهد ويسلم ويأتي بركعتين أخريين ويقول التشهد ويسلم، فتكون مثنى مثنى وهى أيضا طريقة جائزة وما عليه أكثر العلماء.

هل يجوزأداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة؟

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن سنة الظهر القبلية قال بعض أهل العلم إنها ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها، وهناك من قال أربع قبل الظهر وركعتان بعده وكلاهما صحيح ولكن ما ورد أن النبي كان يصلي اثنان قبل الظهر ومثلهما بعده.

وأضاف "عاشور"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وهو رأي غير مؤكد، أن بعض العلماء قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسده على النار".

وتابع: “السنن بوجه عام تجبر الخلل في الصلاة وتزرع الخشوع في القلب ومن أكثر من النوافل والسنن تجده خاشعا ومتدبرا في صلاة الفريضة”.

بالصور

