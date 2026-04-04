ما بين نفي الوزير والأخبار المتداولة.. حقيقة زيادة أسعار الكهرباء

تداولت اليوم السبت أخبار عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء خاصة الشريحة السابعة للقطاع المنزلي.

فيما كشف مصدر مسئول بأحد شركات توزيع الكهرباء أنه حتى الآن لم يأتي منشور بأسعار جديدة عن الأسعار المطبقة حاليا .

كما أوضح مصدر بالشركة القابضة أنه يتم بالفعل حاليا دراسة زيادة أسعار الكهرباء إذا استمر الوضع في المنطقة التي أثرت على أسعار الوقود.

حيث تم مناقشة تثبيت أسعار شرائح القطاع المنزلي كلها وزيادة أسعار العدادات الكودية بحوالي أكثر من 50 قرشا للكيلوات، وكذلك أسعار التجاري والصناعي الذي لم يتم زيادته منذ 6 سنوات.

وكشف المصدر أن الشريحة الأولى في القطاع التجاري ستذيد من 85 قرش إلى 162قرشا.

أما الشريحة الثانية ستذيد من من 168قرشا إلى 216 قرشا والشربحة الثالثة من 220 قرش إلى 264 قرش اما الشريحة الرابعة ستكون من 227قرش الي 274 قرشا، والشريحة الخامسة من 234الي 279 قرشا.

وكان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت نفي منذ ايام قليلة وبشكل مباشر أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء واذا تم ذلك سيتم الإعلان عنه رسميا، مؤكدا أن لم يتم تحريك أسعار الكهرباء منذ عامين لتخفيف الأعباء على المواطنين.