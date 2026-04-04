قطاع الكهرباء.. تفاصيل تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد خلال شهر أبريل

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليمات تنظيمية جديدة بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد، وذلك خلال يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل، بهدف تحقيق التوازن بين استمرارية العمل وتحسين بيئة التشغيل داخل القطاعات الإدارية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالعمل عن بعد ابتداء من الأحد 5 ابريل يوم واحد في الأسبوع في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

ووفقًا للمنشور الرسمي، فإنه تقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد على العاملين بالقطاعات الإدارية التي لا يؤثر غيابها على سير العمل أو انتظام التشغيل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المحددة لضمان كفاءة الأداء.

واستثنت التعليمات عددًا من الفئات الحيوية من تطبيق القرار، في مقدمتها العاملون بمحطات التوليد، ومراكز التحكم، وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب فرق الطوارئ والصيانة والخدمات الفنية، نظرًا لأهمية وجودهم الميداني في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية الخدمة.

كما شددت الضوابط على إغلاق المقرات الإدارية غير الحيوية يوم الأحد، مع استمرار العمل بالمواقع التشغيلية وفقًا لنظام الورديات المعتاد. وأكدت على قصر الحضور إلى مواقع العمل على الحالات الضرورية فقط، بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، إلى جانب وقف وسائل الانتقال غير الضرورية مع الإبقاء على خدمات الطوارئ.

كما وجهت الشركة القابضة بضرورة فصل الأجهزة الكهربائية والإضاءة غير المستخدمة داخل المقرات، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء فترات التشغيل.

وأعطت التعليمات الحق للسلطة المختصة في استدعاء أي من العاملين حال الحاجة، خاصة في الظروف الطارئة التي قد تؤثر على انتظام العمل أو جودة الأداء، مع إمكانية وضع آليات إضافية لتنظيم الحضور والانصراف داخل القطاعات المختلفة.

وأكدت الشركة القابضة في ختام منشورها على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير على استقرار منظومة الكهرباء.