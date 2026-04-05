كشفت تفاصيل حالتها .. أول ظهور لـ يُسرا المسعودي بعد وعكتها الصحية في تونس | شاهد

في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، حرصت الفنانة يسرا المسعودي على طمأنة محبيها والكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، مؤكدة أنها باتت في تحسن مستمر بعد خضوعها لعملية جراحية.

وقالت يسرا المسعودي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري إنها بخير حالياً وتقيم في تونس مع أسرتها، مشيرة إلى أنها أجرت عملية في قدمها تكللت بالنجاح، مضيفة: "الحمد لله أنا بخير، عملت عملية في رجلي، وبشكر كل الجمهور الذي سأل عني ودعمني".

وكانت الفنانة قد شاركت جمهورها في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" منشوراً أعلنت فيه نجاح العملية الأولى، حيث كتبت: "تمت العملية الأولى بنجاح الحمد لله، شكراً لكل شخص سأل عني، أنا الحمد لله بخير"، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين حرصوا على الدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن آخر أعمال يسرا المسعودي السينمائية هو فيلم "سفاح التجمع"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال المستوحاة من وقائع حقيقية شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة. ويضم الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد الفيشاوي، صابرين، يسرا المسعودي، انتصار، آية سليم، مريم الجندي، سينتيا خليفة، جيسيكا حسام الدين، وغفران محمد، إلى جانب كوكبة كبيرة من الفنانين.



