ديني

هل يجوز الصلاة بعد الوتر؟ .. الإفتاء توضح الحكم الشرعي وكيفية الأداء

عبد الرحمن محمد

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل يشغل أذهان الكثير من المسلمين حول حكم الصلاة بعد أداء صلاة الوتر، وهل يجوز أداء صلوات النوافل مثل صلاة "الشكر" أو "الحاجة" بعد ختم صلاة الليل بالوتر.
الحكم الشرعي للصلاة بعد الوتر
أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الصلاة بعد الوتر جائزة شرعاً ولا تبطل الصلاة، مشيراً إلى ضرورة التفريق بين "الجواز" و"الأولى".

 وأكد أن الأصل والأفضل (الأولى) هو جعل صلاة الوتر آخر ما يصليه المسلم في ليله، اتباعاً للسنة النبوية، ولكن إن عرض للمسلم حاجة للصلاة فلا حرج في ذلك.
كيفية الصلاة لمن أوتر ثم أراد التطوع
بيّن عاشور أن هناك طريقتين متبعتين لمن أراد الصلاة بعد الوتر:
 طريقة الجمهور: أن يصلي المسلم ما شاء من ركعات (مثنى مثنى)، ولا يعيد صلاة الوتر مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ».
 رأي عند الشافعية: أن يبدأ المصلي ركعاته بركعة واحدة "يشفع" بها وتره السابق، ثم يصلي ما شاء من الركعات مثنى مثنى، ثم يختم صلاته بوتر جديد، وذلك للجمع بين النهي عن وترين في ليلة والأمر بأن يكون آخر الصلاة وتراً.

هيئات صلاة الوتر الثلاث
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، ويمكن أداؤها بثلاث هيئات صحيحة:
 الفصل (وهو الأفضل): أداء ركعتين (شفع) ثم التسليم، وبعدهما ركعة واحدة مفردة (وتر) ثم التسليم.
 الوصل بتشهدين: أداء ثلاث ركعات متصلة كهيئة صلاة المغرب (تشهد أوسط بعد الثانية ثم ركعة وتشهد أخير).
 الوصل بتشهد واحد: أداء ثلاث ركعات متصلة دون الجلوس للتشهد الأوسط، بل بتشهد واحد فقط في الركعة الأخيرة.

وعلى ذلك فالصلاة بعد الوتر جائزة وصحيحة، سواء كانت نفلاً مطلقاً أو صلاة حاجة أو شكر، مع مراعاة عدم تكرار الوتر في ليلة واحدة لمن اختار عدم شفع وتره الأول.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية

بمناسبة الاحتفال بعيدى القيامة وتحرير سيناء.. الداخلية: زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

المتهم

الراجل مات .. القبض على سائق توك توك دهس شخصا بالغربية

ارشيفية

استدرجها لمنزله.. تحقيقات موسعة في اتهام سائق بهتك عرض زميلة ابنته بالهرم

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد