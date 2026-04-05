عبدالرحمن طلبة يُحرز فضية سلاح الشيش في بطولة العالم للناشئين والشباب

توّج عبدالرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح بالميدالية الفضية في منافسات سلاح الشيش للناشئين تحت 20 سنة ببطولة العالم للسلاح التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وأحرز طلبة الفضية بعد خسارة المبارة النهائية أمام بطل هونج كونج هو لونج لام بنتيجة 5-15.

وكان طلبه قد تأهل للنهائي بعد الفوز على الايطالي ايمانويل ياكوينتا بنتيجة 15-10 في مباراة نصف النهائي.

وضمن عبدالرحمن طلبه ميدالية مصرية عقب التأهل لدور نصف النهائي بعد الفوز في ربع النهائي على لاعب قبرص أريس كياسياس بنتيجة 15-9.

وحقق عبد الرحمن طلبه مشوار مميز في البطولة حيث استهل مشاركته في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات، ثم فاز في دور ال 128 على لاعب قبرص أليكسندر كياياس بنتيجة 15-7.

وفي دور ال 64 تغلب طلبه على لاعب تايلاند تايلر ماتيو تشين بنتيجة 15-12، ثم حقق فوز أخر في دور ال 32 على لاعب فرنسا جوليم واتسون بنتيجة 15-10.

واستمرارا لتحقيق الانتصارات فاز "طلبة" على لاعب بريطانيا دافيد سوسنوف بنتيجة 15-13.

وافتتحت مصر منافسات البطولة بالحصول على ميدالية برونزية من خلال أحمد هشام في منافسات سلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة ليرتفع رصيدها الى ميداليتين بواقع فضية وبرونزية.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البرازيل الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه أيمن منير نائب رئيس الاتحاد.

ويضم الجهاز الطبي، الدكتور محمد الششتاوي، الدكتورة غادة عاطف، بالإضافة إلى الدكتور أيمن غنيم مديرا إداريا للمنتخبات.

أما الجهاز الفني، فيتكون من، تامر طاحون مدربا لسلاح الشيش، محمود جندية مدربا لسلاح السيف، وإسلام جمال مدربا لسلاح سيف المبارزة.