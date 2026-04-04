عمرو أديب : الحكومة تواجه واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية في تاريخها الحديث

كشف عمرو أديب أن أسعار الكهرباء والغاز شهدت زيادات جديدة، في الوقت الذي تعاني فيه السوق المصرية من ارتفاع الدولار وتكاليف الاستيراد.

وأوضح أديب أن شركات المحمول طالبت بزيادة أسعار خدماتها بنسبة 20%، فيما بدأت عقود الإيجار الجديد بالتطبيق الفعلي، مما يضيف ضغطاً على المواطنين.

وأشار "أديب" خلال برنامجه الحكاية، إلى أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد في الكهرباء والغاز، خاصة أن الاستيراد من الخارج يعتمد على الدولار، كما أن الإنتاج المحلي للغاز انخفض بحوالي ملياري متر مكعب يومياً.

وأكد الإعلامي، أن المواطن المصري يتحمل العبء الأكبر للتعديلات الاقتصادية، لكنه طالب بتوضيح نتائج جهود الترشيد، قائلاً: "هل فعلاً الترشيد قلل من استهلاك الكهرباء والغاز؟ ما تم توفيره يجب أن يُعرض بشكل شفاف حتى يعرف المواطن أثر الإجراءات".

وشدد عمرو أديب على أن هذه الزيادات ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل تحدياً يومياً للمواطن، وسط ضغط على المواصلات والطاقة والإيجار، مؤكداً أن الحكومة تواجه واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية في تاريخها الحديث.