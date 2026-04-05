الحقيقة الكاملة حول أزمة «بن رمضان» مع «توروب» .. تفاصيل

نفى الإعلامي أحمد شوبير كافة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول وجود أزمة كبرى داخل أروقة النادي الأهلي، بطلها النجم التونسي محمد علي بن رمضان و ييس توروب.



وأكد “شوبير” أن الأخبار التي انتشرت بشأن تقديم اللاعب شكوى رسمية ضد مدربه هي مجرد ادعاءات عارية تماماً من الصحة، ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة على أرض الواقع.

واضاف أحمد شوبير خلال تصريحاته : كل ما يتردد عن تقديم

محمد علي بن رمضان شكوى ضد ييس توروب شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق واللاعب شديد الإحترام والإنضباط".



وأوضح شوبير خلال برنامجه “الناظر” أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت هو ضرب استقرار الأهلي و تشتيت التركيز خاصة مع دخول الموسم مراحل حاسمة .

وشدد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالعلاقة بين اللاعبين والأجهزة الفنية، منعاً لإثارة البلبلة بين الجماهير التي تتابع أخبار الفريق بشغف.