ديني

لا خاسر في نحلة الأزهر .. رئيس قطاع المعاهد يواسي طفلا لم يفز بالمسابقة | صور

محمد شحتة

وجّه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على مسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجي، وذلك بمناسبة انتهاء تصفيات نصف النهائي، والاستعداد لانطلاق التصفيات النهائية يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026 بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على متابعة فعاليات نصف النهائي ميدانيًا، حيث قام بجولة تفقدية داخل مركز القاهرة، شملت 14 قاعة، التقى خلالها بعدد كبير من الطلاب المشاركين، واستمع إليهم عن قرب، متعرفًا على طموحاتهم وآمالهم، ومشيدًا بما وصلوا إليه من مستوى متميز في إتقان اللغة الإنجليزية.

كما دار حوار مفتوح مع أولياء الأمور، تناول فيه الإيجابيات والتحديات التي صاحبت المسابقة، مؤكدًا أن المسابقة تقوم على أعلى درجات الشفافية والنزاهة في التحكيم، وهو ما يعزز الثقة ويحقق العدالة بين جميع المتسابقين.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغنبي، أن جميع الطلاب الذين وصلوا إلى هذه المرحلة هم نماذج مشرفة، لما يمتلكونه من قدرات لغوية متميزة، سواء في التهجئة أو الفهم أو تقديم التعريفات والأمثلة، مما يعكس أثرًا حقيقيًا للمسابقة في تنمية مهاراتهم.

وفي رسالة ملهمة، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أن الهدف الحقيقي من المسابقة لا يقتصر على الفوز بالمراكز، بل يتجاوز ذلك إلى اكتساب مهارات حياتية ولغوية مهمة، مثل: الثقة بالنفس، مواجهة التحديات، مهارات السفر والاعتماد على الذات، القدرة على حل المشكلات، العمل تحت ضغط.

وأوضح أن كل طالب شارك في هذه الرحلة هو فائز بما اكتسبه من خبرات وتجارب، مؤكدًا أنه “لا يوجد خاسر في نحلة الأزهر”.

كما أشاد بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم، ومرافقتهم في هذه الرحلة التعليمية الثرية، وكذلك بدور المعلمين والمنظمين ولجان التحكيم، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.

ومن المنتظر أن يشهد نهائي المسابقة يوم 11 أبريل كلمات توجيهية مهمة من الشيخ أيمن عبد الغني، يقدم خلالها نصائح قيّمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمحكمين، بما يعزز من تحقيق أهداف المسابقة التربوية والتعليمية.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن قطاع المعاهد الأزهرية يقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، ويعمل بكل طاقته لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومحفزة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات للنهائي تتم على أعلى مستوى من التنظيم والدقة.

واختتم كلمته بقوله: “نحلة الأزهر”… ليست مجرد مسابقة، بل رحلة لبناء جيل واثق قادر على مواجهة المستقبل بإتقان وتميّز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد