لا خاسر في نحلة الأزهر .. رئيس قطاع المعاهد يواسي طفلا لم يفز بالمسابقة | صور

وجّه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على مسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجي، وذلك بمناسبة انتهاء تصفيات نصف النهائي، والاستعداد لانطلاق التصفيات النهائية يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026 بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على متابعة فعاليات نصف النهائي ميدانيًا، حيث قام بجولة تفقدية داخل مركز القاهرة، شملت 14 قاعة، التقى خلالها بعدد كبير من الطلاب المشاركين، واستمع إليهم عن قرب، متعرفًا على طموحاتهم وآمالهم، ومشيدًا بما وصلوا إليه من مستوى متميز في إتقان اللغة الإنجليزية.

كما دار حوار مفتوح مع أولياء الأمور، تناول فيه الإيجابيات والتحديات التي صاحبت المسابقة، مؤكدًا أن المسابقة تقوم على أعلى درجات الشفافية والنزاهة في التحكيم، وهو ما يعزز الثقة ويحقق العدالة بين جميع المتسابقين.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغنبي، أن جميع الطلاب الذين وصلوا إلى هذه المرحلة هم نماذج مشرفة، لما يمتلكونه من قدرات لغوية متميزة، سواء في التهجئة أو الفهم أو تقديم التعريفات والأمثلة، مما يعكس أثرًا حقيقيًا للمسابقة في تنمية مهاراتهم.

وفي رسالة ملهمة، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أن الهدف الحقيقي من المسابقة لا يقتصر على الفوز بالمراكز، بل يتجاوز ذلك إلى اكتساب مهارات حياتية ولغوية مهمة، مثل: الثقة بالنفس، مواجهة التحديات، مهارات السفر والاعتماد على الذات، القدرة على حل المشكلات، العمل تحت ضغط.

وأوضح أن كل طالب شارك في هذه الرحلة هو فائز بما اكتسبه من خبرات وتجارب، مؤكدًا أنه “لا يوجد خاسر في نحلة الأزهر”.

كما أشاد بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم، ومرافقتهم في هذه الرحلة التعليمية الثرية، وكذلك بدور المعلمين والمنظمين ولجان التحكيم، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.

ومن المنتظر أن يشهد نهائي المسابقة يوم 11 أبريل كلمات توجيهية مهمة من الشيخ أيمن عبد الغني، يقدم خلالها نصائح قيّمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمحكمين، بما يعزز من تحقيق أهداف المسابقة التربوية والتعليمية.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن قطاع المعاهد الأزهرية يقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، ويعمل بكل طاقته لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومحفزة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات للنهائي تتم على أعلى مستوى من التنظيم والدقة.

واختتم كلمته بقوله: “نحلة الأزهر”… ليست مجرد مسابقة، بل رحلة لبناء جيل واثق قادر على مواجهة المستقبل بإتقان وتميّز.