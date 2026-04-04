الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل الرسم حرام حتى لو كان مجرد موهبة؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد شحتة

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تقول صاحبته: أنا عندي موهبة الرسم وبرسم باستمرار، لكن زميلة لي قالت لي ده حرام، مع أني لا أرسم أشياء سيئة وبرسم لنفسي فقط، فهل عليّ حرمة؟، مؤكدًا أنه لا حرمة في ذلك ولا إثم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن الفتوى المعتمدة بدار الإفتاء المصرية ترى أن الرسم في العصر الحالي أصبح وسيلة من وسائل التعبير والفن، كما يُستخدم في الدراسة والتعليم، وبالتالي لا حرج فيه.

حكم الرسم في الإسلام

وأشار إلى أن الرسم لم يعد يندرج تحت باب العبادة أو التقديس، كما كان يحدث في العصور القديمة حينما كان الناس يصنعون التماثيل والأصنام لعبادتها من دون الله.

ولفت إلى أن الرسم اليوم يُعد مهارة وإبداعًا، وفيه متعة وفائدة، ويمكن أن يحمل معاني إيجابية تتوافق مع القيم الإسلامية، ولا يتعارض معها.

وأكد أن مثل هذا النوع من الرسم جائز ولا حرمة فيه، طالما أنه لا يتضمن أمورًا محرمة أو مخالفات شرعية، مشددًا على أن الفتوى في ذلك واضحة ومعتمدة.

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

