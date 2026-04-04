بسبب حادث سيارة.. القبض على المتهم بالتعدى على آخر بسلاح أبيض في الزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 أبريل تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل)، وطرف ثان: (عاطل "له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعى بالقدم) مقيمين بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهما لإصطدام أحد أقارب الثانى بسيارة الأول، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته.



أمكن ضبط الطرف الأول، وبحوزته (سلاح أبيض) المستخدم فى التعدى، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.