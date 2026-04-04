وزير الصناعة: لا توجد أزمة في إمدادات الطاقة لكل المصانع بمصر

قال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم إن إمدادات الطاقة للمصانع متوفرة لكل المصانع، برغم التحديات الواسعة على المستويين العالمي والإقليمي.

وأضاف هاشم - في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" على هامش الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها - أن الأولوية القصوى للدولة في الوقت الراهن تتمثل في ضمان استمرارية النشاط الصناعي، وحركة التصدير، بالإضافة إلى مواصلة خدمة السوق المحلي وتلبية كل احتياجاته.

وأوضح هاشم أن إمدادات الطاقة للمصانع متوفرة لكل المصانع، برغم التحديات الواسعة على المستويين العالمي والإقليمي، لافتا إلى وجود عمل مكثف واتصال دائم مع كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والتجارية بهدف المتابعة اليومية لمستجدات المواد الخام، وعمليات التصدير والاستيراد، وحركة الشحن.

وشدد على توفر سلاسل الإمداد والمنتجات في السوق المحلي، مع الحفاظ على قوة وطاقة التصدير، مؤكدا أن هذا التحرك يسير بالتوازي مع الاستراتيجية المتكاملة للصناعة بالتكامل مع وزارة الاستثمار والوزارات المعنية، بهدف العمل على خطة قصيرة ومتوسطة، وطويلة الأمد للنهوض بالصناعة المصرية في كل المجالات.

وأكد هاشم على أن المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، تتميز بمصانع ذات إنتاجية عالية جدا رغم صغر مساحتها، لافتا إلى أن العائد الاستثماري ونسب التصدير وحجم الأيدي العاملة بها يعكس نجاحا عظيما.

وأوضح أن موقع المنطقة يخدم سلاسل إمداد الصناعات الغذائية بشكل مدروس، مشيرا إلى أن كل المصانع تعمل بكامل طاقتها مع وجود خطط توسعية مستقبلية.