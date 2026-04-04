بلومبرج: الولايات المتحدة تنقل صواريخ كروز الشبحية لاستخدامها ضد إيران

أفادت وكالة بلومبرج، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تعتزم البدء في نقل صواريخ كروز الشبحية من مخزوناتها العالمية لاستخدامها في إيران، في ظل استمرار تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن قدرات طهران قد "دُمّرت تمامًا".

ووفقًا للتقرير، أصدرت واشنطن في نهاية شهر مارس توجيهات بسحب جزء من مخزونها العسكري من منطقة المحيط الهادئ، في خطوة تأتي ضمن إعادة تموضع أوسع للأصول العسكرية، شملت سابقًا نقل منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" من كوريا الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن عملية إعادة توزيع الصواريخ ستؤدي إلى تقليص المخزون المتاح عالميًا من الصواريخ الشبحية إلى نحو 425 صاروخًا فقط، مقارنة بنحو 2300 صاروخ قبل اندلاع الحرب، ويكفي هذا العدد- بحسب بلومبرج- لتجهيز ما يقارب 17 قاذفة من طراز بي-1بي لتنفيذ مهمة واحدة.

كما لفتت الوكالة إلى أن نحو 75 صاروخًا إضافيًا تُصنّف حاليًا على أنها "غير صالحة للاستخدام" نتيجة أضرار أو أعطال فنية.

ويعكس هذا التحرك تحولًا ملحوظًا في أولويات الانتشار العسكري الأمريكي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية، وما يرافقها من إعادة تقييم للجاهزية العملياتية والقدرات الاستراتيجية في مناطق متعددة حول العالم.