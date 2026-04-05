«48 ساعة للجحيم»| عمرو أديب يُحذّر من تصعيد خطير في المنطقة.. وتهديدات ترامب تُشعل القلق

كشف الإعلامي عمرو أديب أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إيران، والتي تضمنت مهلة 48 ساعة وتهديدات بـ«الجحيم»، تثير حالة من الغموض وعدم القدرة على التنبؤ بمستقبل التصعيد العسكري.

وأكد أديب، خلال برنامجه، أن لا أحد يستطيع التأكد من جدية هذه التهديدات أو إمكانية تنفيذها، ما يزيد من التوتر في المنطقة.

وأشار أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، إلى أن هذه التهديدات لا تؤثر على إيران وحدها، بل تمتد لتشمل دول الخليج كافة، في ظل تصاعد غير طبيعي للهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، والتي تستهدف غالبًا أهدافًا مدنية، بما يشكل ضغطًا على اقتصادات المنطقة وأمنها.

وأوضح الإعلامي أن هذه التطورات تزيد من العبء الاقتصادي على الدول، بما فيها مصر، نظرًا لتداعياتها على أسعار الطاقة والاستيراد، مؤكدًا أن «الجحيم» الذي تتحدث عنه هذه التهديدات ينعكس على الجميع، ويصعب التنبؤ بالنقطة التي قد توقف هذا التصعيد، ما يترك المنطقة في حالة من عدم اليقين والاستنزاف.