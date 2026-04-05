أرقام صادمة .. نشأت الديهي: السولار «عصب الحياة».. ودعم الحكومة يحمي الاقتصاد من الانهيار

ردّ الإعلامي نشأت الديهي على الأصوات الرافضة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بالتزامن مع استمرار التوترات والحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten" مساء السبت، أن السولار يمثل "عصب الحياة"، مشددًا على أهميته في استمرار النشاط الاقتصادي وتسيير حياة المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على توافره يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج أو حدوث ما وصفه بـ"سكتة اقتصادية حادة".

وأوضح أن الدولة تتحمل أعباءً ضخمة يوميًا لتوفير الوقود، مشيرًا إلى أن الاستهلاك يصل إلى نحو 24 ألف طن يوميًا، بتكلفة تُقدّر بحوالي 37 مليون دولار يوميًا، في حين يصل السعر الحقيقي للتر إلى نحو 79 جنيهًا، بينما يتم بيعه للمواطنين بسعر أقل بكثير يصل إلى 20 جنيهًا فقط.

وأضاف أن بعض الدول مثل السودان وسوريا تشهد أسعارًا أعلى للسولار مقارنة بمصر، منتقدًا ما وصفه بمحاولات "المزايدة دون معرفة حقيقية بالأرقام".