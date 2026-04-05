اكتشافات جديدة في خليج السويس بعد 20 عامًا .. «دراجون أويل» تكشف التفاصيل

قال عبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل العالمية، إن الشركة تعمل في منطقة خليج السويس منذ عام 2019، مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة دراسة بعض الطبقات الجيولوجية، ما أسفر عن تحقيق اكتشافات جديدة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة منذ نحو 20 عامًا.

إمكانات واعدة من النفط والغاز

وأوضح «المازمي»، خلال برنامج "بتروكاست" الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن خليج السويس ما زال يحمل إمكانات واعدة من النفط والغاز، لافتًا إلى أنه بنهاية العام الماضي تم اكتشاف حقل جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الشركة في السوق المصرية، وهو ما يعكس جدوى الاستثمارات المستمرة في المنطقة.

حفر أول بئر استكشافي

وفيما يتعلق بخطط التوسع المستقبلية، أشار إلى أن الشركة دخلت في مناقصة بمنطقة شرق الحمد، وتمت ترسية المشروع بالفعل، حيث بدأت المرحلة الأولى الخاصة بأعمال الاستكشاف، على أن يتم حفر أول بئر استكشافي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

قطاع الطاقة داخل السوق المصرية

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تقدمت أيضًا بعرض لتجديد امتيازها في مصر لمدة تتراوح بين 20 و30 عامًا إضافية، في إطار رؤيتها طويلة المدى لتعزيز استثماراتها وتوسيع أنشطتها في قطاع الطاقة داخل السوق المصرية.

تسهيلات وزارة البترول

وأكد أن هناك استثمارات لا تقل قيمتها عن 3 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتًا إلى وجود العديد من التسهيلات التي تقدمها وزارة البترول في هذا الشأن الاستكشافي والإنتاجي.