قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
english EN
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن ترحل ابنة علي لاريجاني وتمنع دخولها مجددا

فرناس حفظي

أعلنت الولايات المتحدة ترحيل ابنة المسؤول الإيراني الراحل علي لاريجاني، ومنعها من دخول أراضيها مجددا، عقب إلغاء وضعها القانوني داخل البلاد، في خطوة تعكس تشدد واشنطن تجاه شخصيات مرتبطة بإيران.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح باستضافة أجانب يدعمون ما وصفها بـ"أنظمة معادية"، مشيرًا إلى أن السلطات ألغت هذا الأسبوع الوضع القانوني لكل من حميدة سليماني أفشار وابنتها، اللتين تم احتجازهما لدى إدارة الهجرة والجمارك تمهيدًا لترحيلهما.

في السياق ذاته، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو قرر مطلع أبريل إلغاء الوضع القانوني لفاطمة أردشير لاريجاني، مؤكدة أنها وزوجها غادرا الولايات المتحدة بالفعل، مع فرض حظر على دخولهما مستقبلًا.


وبحسب تقرير لموقع "ذا إيموري ويل"، أبلغت عميدة كلية الطب في جامعة إيموري، ساندرا وونغ، في رسالة داخلية بتاريخ 24 يناير، أن فاطمة لاريجاني لم تعد موظفة في الجامعة،  كما أشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن الجامعة أنهت عملها، التي كانت تعمل طبيبة وعضو هيئة تدريس، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والرأي العام داخل الولايات المتحدة.


أكدت الجامعة، في رد على استفسارات صحفية، أن لاريجاني لم تعد ضمن طاقمها الأكاديمي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.


وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متصاعدًا، وسط إجراءات متبادلة وتصعيد سياسي متواصل بين الجانبين.

الولايات المتحدة المسؤول الإيراني علي لاريجاني إيران واشنطن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري

اعرف هاتدفع كام.. زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري لهذه الشرائح

محافظ الغربية

الغربية: تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد